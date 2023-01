LIVE Djokovic-Tsitsipas 6-3 7-6 | Australian Open 2023 in DIRETTA | tiebreak disastroso del greco

(Di domenica 29 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-6 (4) SECONDO SET. Prima esterna vincente del serbo, che vola sul 2-0 ringraziando ildell’avversario. 6-4 DUE SET POINT. Stavolta ilregala con il rovescio. 5-4 Minibreak. E’ ancora il dritto a tradire. 4-4 Colpisce in ritardo la risposta di dritto. 4-3. Doppio fallo del numero 5 ATP. Tutto da rifare. 4-2. Non passa il rovescio del tennista di Belgrado, che cede uno dei due minibreak di margine. 4-1 Doppio minibreakil dritto diin questo. ...

...ottiene il break nel quarto gioco: 4 - 1* per lui 9:45 - Con qualche minuto di ritardo sono in campo i due finalisti per la finale maschile: cominciaal servizio 9:20 - L'...SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Tsitsipas scenderanno in campo oggi (domenica 29 gennaio) . I due giocatori sono pianificati come secondo match di ...

Stefanos Tsitsipas - Novak Djokovic live: Tennis - Australian Open Maschile Eurosport IT

Australian Open: I risultati con il dettaglio dell'ultima giornata. LIVE la FInale. LIVE Djokovic vs Tsitsipas (LIVE) LiveTennis.it

LIVE Australian Open, Djokovic-Tsitsipas 1-0. La finale vale titolo e numero 1 La Gazzetta dello Sport

LIVE Djokovic-Tsitsipas 6-3 3-4, Australian Open 2023 in DIRETTA: si entra nel vivo del secondo set OA Sport

Djokovic-Tsitsipas all'Australian Open, il risultato in diretta live della finale Sky Sport

Si chiude il primo Slam della stagione con il serbo a caccia del numero 1 e della decima a Melbourne, il greco può salire sul trono e centrare il primo major ...9:45 – Con qualche minuto di ritardo sono in campo i due finalisti per la finale maschile: comincia Djokovic al servizio 9:20 – L’attesissima finale maschile dell’Australian Open 2023 mette di fronte ...