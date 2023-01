LIVE Djokovic-Tsitsipas 6-3 7-6 2-1 | Australian Open 2023 in DIRETTA | break e controbreak in avvio di terzo set

Leggi su oasport

(Di domenica 29 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Con calmamette a segno il dritto in contropiede in avanzamento. 15-0 Di poco largo il dritto colpito male da. 2-2 Game. Ancora un servizio vincente esterno del greco, che torna ad aggiudicarsi un game impattando l’avversario. 40-30 Gran punto vinto dal numero 4 ATP, che disegna il campo con il dritto chiudendo con l’inside in. 30-30 ACE, il numero 11. 15-30 Terza volèe di rovescio su 3 mandate a metà rete dall’ellenico. 15-15 Arriva l’ennesimo gratuito con il dritto da parte di. 15-0 Servizio vincente del greco. 2-1 Game. Non passa il dritto di, arriva dunque il sorpasso del serbo in questodi ...