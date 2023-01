LIVE Conegliano-Milano 3-0 | Finale Coppa Italia volley femminile 2023 in DIRETTA | quarto trofeo consecutivo per le Pantere!

Leggi su oasport

(Di domenica 29 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.43 Con l’assegnazione del primodella nostrafinisce qui, OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 19.40 Onore anche perche probabilmente, senza la lunga pausa tra secondo e terzo set che he fatto perdere ritmo, sarebbe riuscita ad esprimersi meglio e a battagliare di più anche nel terzo parziale. Comunque il sestetto visto in campo in questi due giorni sembra finalmente essere quello più giusto ed equilibrato. 19.39 Haak MVP della partita. Ma è il gioco diad essere semplicemente di un altro pianeta in questo momento, la superiorità sotto tutti gli aspetti delle ragazze di Santarelli è ...