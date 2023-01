LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Besançon 2023 in DIRETTA | va via Van der Poel | lotta per il secondo posto

(Di domenica 29 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Eli Iserbyt prova l’allungo sul gruppetto degli inseguitori! Vuole la seconda posizione. 16.09 Sempre più vicino il successo di Mathieu Van der, altra prova magistrale dell’olandese. 16.06 COMINCIA L’ULTIMO GIRO! 16.06 Diciannovesimo Filippo Fontana, 25° Gioele Bertolini, 43esimo Federico Ceolin e 43° Marco Pavan. 16.04 Più di un minuto adesso il vantaggio di Van der, con Kuhn che comanda il gruppetto degli inseguitori. 16.01 Allunga sempre più Van der, ormai solo in testa da 4 giri, +52? sugli inseguitori. 15.58 Cominciato il penultimo giro. 15.57 Nessuno stravolgimento, almeno per ora, nel gruppetto degli inseguitori, formato da Venturini, Iserbyt, Kuhn, Nieuwenhuis, Kamp, Vandeputte, Boros e Sweeck. 15.54 Sono 39? adesso i secondi di ...

