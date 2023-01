LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Besançon 2023 in DIRETTA | comincia la gara!

(Di domenica 29 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.19 Inseguono il neerlandese Joris Nieuwenhius e Kuhn, più indietro Van der Poel ma distante appena 4?. 15.16 Nessun tentativo di allungo, per il momento i corridori procedono compatti, con in testa il francese Clement Venturini; concluso il primo giro. 15.13 Subito in testa Mathieu Van der Poel seguito dall’elvetico Kevin Kuhn. PARTITI!L’ULTIMA TAPPA DELLADELDI! 15.08 Tra poco si parte! 15.05 Saranno presenti per l’Italia quattro corridori: Gioele Bertolini, Federico Ceolin, Filippo Fontana e Marco Pavan. 15.02 Regolarmente al via il neerlandese Mathieu Van der Poel e i belgi Eli Iserbyt e Michael Vanthourenhout. 14.59 Assenti invece Thomas Pidcock, Wout Van Aert e Lars Van der Haar. 14.56 Il titolo è stato ...

Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo e di ciclocross, buongiorno a tutte e a tutti! Benvenute e benvenuti alla Diretta LIVE testuale dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 Per oggi è tutto; grazie per aver seguito con noi la gara élite maschile di Benidorm, valida per la Coppa del Mondo di ciclocross che ha da oggi un nuov ...