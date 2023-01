LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Besançon 2023 in DIRETTA | allunga Van der Poel | 39? sugli inseguitori

(Di domenica 29 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.58 Cominciato il penultimo giro. 15.57 Nessuno stravolgimento, almeno per ora, nel gruppetto degli, formato da Venturini, Iserbyt, Kuhn, Nieuwenhuis, Kamp, Vandeputte, Boros e Sweeck. 15.54 Sono 39? adesso i secondi di vantaggio di Van der, che continua adre. 15.51 Sfuma però, almeno per il momento, il loro tentativo, c’è ancora troppo distacco da Van derche nel mentre ha già tagliato il traguardo, iniziando il settimo giro. 15.50 Provano adesso a staccarsi dal gruppetto, nel tentativo di raggiungere Van der, Iserbyt e Sweeck. 15.49 Mathieu Van derha ormai staccato gli, con ben 34? di vantaggio: difficile, al momento, ipotizzare che gli ...

Tibor Del Grosso si porta a casa la quinta e ultima tappa di Coppa del Mondo di ciclocross Under23 a Besançon, in Francia. Il diciannovenne olandese conquista il secondo successo della stagione dopo i ...Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo e di ciclocross, buongiorno a tutte e a tutti! Benvenute e benvenuti alla Diretta LIVE testuale dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di ...