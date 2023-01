LIVE Avellino-Latina | le formazioni ufficiali

(Di domenica 29 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLedi(4-3-3): Marcone; Rizzo, Aya, Auriletto, Tito; Mazzocco, Casarini, D’Angelo; Russo, Tounkara, Kanoute. A disp.: Pizzella, Antignani, Garetto, Gambale, Benedetti, Di Gaudio, Matera, Ricciardi, Maisto, Trotta, Fusco, Musto, Moretti. All.: Rastelli.(3-4-3): Tonti; Calabrese, Esposito, Cortinovis; Sannipoli, Barberini, Bordin, Carissoni; Riccardi, Belloni, Fabrizi. A disp.: Cardinali, Giannini, Pellegrino, Tessiore, De Santis, Di Mino, Celli, Nori, Gallo, Margiotta. All.: Di Donato. Arbitro: Zanotti di Rimini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

