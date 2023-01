L' Italia è solida e ce la farà I primi 100 giorni di Meloni a Palazzo Chigi

Leggi su iltempo

(Di domenica 29 gennaio 2023) La "batteria" del centrodestra, e in particolare di FdI, per celebrare positivamente i 100al governo parte dal mattino. Ma la premier Giorgiasceglie il basso profilo. È passata da poco l'ora di pranzo quando si collega sui suoi canali social per l'appuntamento con gli 'Appunti di Giorgia'. "Il bilancio di questa maratona, che non sono cento metri, io lo voglio tirare alla fine di questo percorso", dice, perché "le risposte strutturali, che non siano degli spot, richiedono lavoro e precisione. Ho visto governi che avevano necessità di comunicare ogni giorno iniziative diverse che non erano soluzioni". Tuttavia, il presidente del Consiglio non rinuncia a rivendicare alcuni risultati. "Se volessi misurare l'andamento dell'economia come è stata misurata negli ultimi anni, con lo spread che è stato il grande metro di giudizio sullo stato ...