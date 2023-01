L' immigrazione non è più una questione solo italiana

Leggi su iltempo

(Di domenica 29 gennaio 2023) La visita del presidente Giorgia Meloni in Libia è rilevante per l'accordo da 8 miliardi che avvia un progetto strategico teso a favorire la produzione di gas per rifornire il mercato interno libico, oltre a garantire i volumi esportati in Europa. Ma è una visita importante, non secondariamente, per la. Una missione diplomatica in uno dei Paesi chiave rispetto alle rotte mediterranee, che mette in evidenza ciò su cui è necessario concentrarsi per regolarle. Parliamo degli accordi bilaterali che sono realmente uno dei pochi efficaci strumenti per rendere sostenibili i flussi migratori che, senza il contributo dei Paesi da cui si originano, rischiano di mantenere le qualità che li hanno caratterizzarti negli ultimi anni, vedendoli spesso ingestibili e sregolati. Siamo qui a ribadire che un'regolata è ...