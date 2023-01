Liga 2022 23 | niente reti al Bernabeu | il Barcellona allunga in vetta

(Di domenica 29 gennaio 2023) Frenano Real Madrid e Real Sociedad nello scontro diretto valevole per la diciannovesima giornata di/23. La sfida tra le due formazioni ai vertici della classifica termina ainviolate, e permette aldi restare insolitaria a quota 47. Un match bene equilibrato, con scontri di gioco e azioni ben gestite: migliore in campo, Vinicius Junior. Il giovane attaccante dei blancos prova a prendere in mano, in più occasioni, le redini del gioco. Al 15esimo ci prova con un gran missile dalla distanza, terminato appena a lato del palo destro. E’ sempre l’attaccante brasiliano al 71esimo a riceve un bel diagonale, e scattare dentro concludendo in rete. Gli ospiti non creano molto ma reggono bene: termina 0-0 al. SportFace.

Vittoria con il minimo sforzo per l'Atletico Madrid in casa dell'Osasuna: all'El Sadar la gare finisce infatti 0-1.