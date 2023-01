Libri da leggere | le donne Iran viste dalle autrici persiane

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 29 gennaio 2023) Life&People.it Il 2022 è principalmente ricordato per l’invasione russa in Ucraina e sarà ricordato neidi storia anche in altre regioni del mondo per un altro motivo. È il caso della rivoluzioneiana, scoppiata a causa dell’arresto e della morte sospetta di Mahsa Amini la ragazza, appena ventiduenne, fermata nella capitale dalla polizia perché non indossava correttamente l’hijab, il caratteristico copricapo che nasconde le spalle e i capelli. Amini portata via con la promessa di ritornare entro poche ore: invece dopo tre giorni venne dichiarato il suo decesso, dovuto ufficialmente ad un infarto. Le dichiarazioni dell’ospedale in cui è stata ricoverata però riportano una versione diversa: era già morta e presentava dei segni di pestaggio, poi corroborati da delle testimonianze interne. La sua fine brutale ha scatenato un’insurrezione ...