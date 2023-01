L’Europa che vuol boicottare il gas russo alla fine lo compra lo stesso e ci rimette pure

Leggi su strumentipolitici

(Di domenica 29 gennaio 2023) È da un anno che sentiamo i politici europei proclamare l’imminente liberazione dei loro Paesi dspaventosa condizione di dipendenza dal gas. Una dipendenza talmente rovinosa che le compagnie europee hanno investito per anni in progetti comuni con Gazprom. La Germania era in testa, con la maestosa rete di gasdotti Nord Stream che intendeva cambiare per sempre la mappa delle forniture continentali. Dopo che le sanzioni si sono fatte più stringenti (epiene di eccezioni) e dopo che la Russia stessa ha iniziato a chiudere qualche rubinetto,dice di essersi ampiamente affrancata ddipendenza energetica da Mosca. Ma è davvero così? I dati presentano una realtà diversa, molto variegata. La Germania non ha abbastanza gas Il Ministero tedesco dell’Economia ha stimato che la Germania ...