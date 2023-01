L’eredità di Joseph Ratzinger alla Chiesa

(Di domenica 29 gennaio 2023) All’indomani della morte del Papa emerito, esce Che cos’è il cristianesimo (edizioni Mondadori), un libro postumo che raccoglie il lavoro teologico di Benedetto XVI dopo la rinuncia al Soglio petrino.sua morte sono state spese grandi parole di elogio, ma si sa che è normale parlare bene dei morti, soprattutto se si tratta di un Papa; ma cosa lascia in eredità, al cristianesimo e al mondo? Oltre la sua testimonianza, la sua rinuncia e il suo spessore di studioso, quale impronta, quali tracce lascia il suo passaggio terreno, il suo pontificato e la sua elaborazione dottrinaria? Il cardine portante del suo pensiero mi pare essere consistito in una strenua, indefessa, ossessiva lotta contro quello che riteneva il maligno nemico avvelenatore della società contemporanea: il ...

... con'obiettivo di raccontare perché questaappartiene a ...perché questaappartiene a tutti noi e come e quanto'... UN SACCHETTO DI BIGLIE, pellicola tratta dal romanzo di...di Mirko Crocoli JohnTravolta , ultimo di sei figli, nato a Englewood nel New ...' italian style by Perin (produzione ... Fa parte della mia. Presto tornerò". Mr Travolta, nella sua ...

Joseph Ratzinger. L’eredità del “pastore tedesco” Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo

In libreria due volumi su Benedetto XVI. Dai grandi discorsi ai pensieri spirituali Il Foglio

Joseph Aloisius Ratzinger ovvero Benedetto XVI: è il tempo dell ... ItaliaVeranews

Ragione, fede e amore L’eredità di Joseph Ratzinger L'Osservatore Romano