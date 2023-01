Le Viola tornano alla vittoria

Leggi su seriea24

(Di domenica 29 gennaio 2023) La Fiorentina Femminile torna a vincere davanti al proprio pubblico: al Torrini di Sesto Fiorentino la sfida contro il Pomigliano finisce 2-0 graziedoppietta di Zsanett Kajan. Dopo la sconfitta di misura in Coppa Italia contro il Milan, ledi Coach Panico erano chiamate al successo per consolidare la posizione in classifica. La partita inizia con le ospiti aggressive e più reattive e la difesa gigliata è chiamata subito a intervenire. Al quarto d’ora infatti Amorim Dias viene cercata e trovata da un lancio preciso, un tocco e tiro in porta ma Schroffenegger dice no al vantaggio partenopeo. Poco dopo si sblocca il risultato ma per parte: Johannsdottir colpisce il palo con un colpo di testa, sul tapin si avventa Catena che viene stesa. L’arbitro comanda un calcio di rigore e dal dischetto Kajan non sbaglia. Le padrone ...