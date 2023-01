Le ultime di calciomercato | McKennie saluta la Juventus | VIDEO

(Di domenica 29 gennaio 2023) Westonsarà presto un calciatore del Leeds, Nicolò Zaniolo non andrà invece in Premier. Ledi

Queste lenovità della trattativa per il difensore che ha deciso di non rinnovare il ... FOTOGALLERY %s Foto rimanentiBrekalo alla Fiorentina: le ufficialità in Serie A La ...Secondo l'esperto didi Sky, il difensore slovacco avrebbe rotto gli indugi ed ... Il team parigino sta provando a portare subito il giocatore in Francia e nelleavrebbe avanzato un'...

Calciomercato, tutte le trattative e gli affari di giornata Corriere dello Sport

Lazio, ultime speranze: sogno Scamacca, ma i precedenti last minute... Calciomercato.com

Calciomercato Milan / Colpo di scena Zaniolo: Sky dà la notizia in diretta Il Milanista

Mercato Roma: clamoroso, Zaniolo riapre al Bournemouth ForzaRoma.info

McKennie saluta la Juve. Roma, idea Doekhi. L'Inter e il futuro di Brozovic: le ultime di mercato La Gazzetta dello Sport

E ora, parte il tormentone che accompagnerà il calciomercato nei prossimi giorni -dovessero ... e dal club potrebbe arrivare una multa salata visto l'atteggiamento delle ultime settimana. Questo, a ...La Juventus è in procinto di cedere McKennie ad un club che milita in Premier, poi potrebbe mettere a segno un rilevante affare in entrata Gli ultimi giorni della sessione di calciomercato sono sempre ...