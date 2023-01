Le indagini di Lolita Lobosco 2 streaming e diretta tv | dove vedere la quarta puntata

(Di domenica 29 gennaio 2023) , 29 gennaio Questa sera, domenica 29 gennaio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda lade Ledi2, la seconda stagione della fiction liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. Anche nei nuovi episodi è Luisa Ranieri a interpretare la protagonista, vicequestore del commissariato di polizia a Bari, a capo di una squadra di soli uomini in cui riesce a farsi strada grazie al suo mix di bellezza esplosiva e intelligenza emotiva. Prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti per Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, la seconda stagione è composta da sei serate. Alla regia Luca Miniero su una sceneggiatura scritta da Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli e Chiara Laudani.Le ...

Gli occhi di Luca. E questo il titolo dell'episodio, il quarto, di LediLobosco in onda questa sera, domenica 29 gennaio su Rai 1. Una storia originale, che non segue la trama di un romanzo della serie di Gabriella Genisi , pur rimanendo ovviamente ...... in onda dalle 21.15 su Focus Le Serie TV e le Fiction in onda stasera LediLobosco 2 : quarta puntata "Gli occhi di Luca", in onda dalle 21.25 su Rai 1 NCIS: Los Angeles e Blue ...

Problemi di cuore per Lolita Lobosco: tutte le anticipazioni Libero Magazine

Le indagini di Lolita Lobosco 2, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni Today.it

"Le indagini di Lolita Lobosco 2". I guai per Lolita non finiscono mai - Positanonews Positanonews

Lolita Lobosco 2, quarta puntata stasera in tv: i guai per Lolita non finiscono mai Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Porzia alla riscossa. Nel nome di Lolita Lobosco quotidianodipuglia.it

Stasera, domenica 29 gennaio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 2, la seconda stagione della fiction liberamente tratta dai romanzi di ...Le indagini di Lolita Lobosco . Stasera in tv , domenica 29 gennaio , su Rai 1 torna una delle fiction più amate dal pubblico televisivo.