Le frasi dannose per la nostra salute mentale

Leggi su gqitalia

(Di domenica 29 gennaio 2023) Chi si ritrova spesso a ripetere «sono solo parole», forse non ha una chiara consapevolezza del potere e del ruolo della lingua nelle nostre vite. Potremmo anche “solo” citare il fatto che gran parte delle nostre relazioni sociali (legate in modo indissolubile allafelicità, come vi abbiamo raccontato qui) vivono grazie alle parole che ci scriviamo e diciamo. Ma c’è di più: se non ve ne siete accorti, i nostri pensieri il più delle volte prendono forma in modo discorsivo, cioè come. «Le parole sono in effetti profondamente interconnesse con i nostri concetti mentali . Possono anche contribuire a perfezionare e a modellare i nostri concetti», scrive Michael Corballis, professore emerito di psicologia all’Università di Auckland, nel suo La verità sul linguaggio (per quel che ne so) (Carocci). Anche per questi motivi le...