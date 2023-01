Lazio | Tare | 'Mercato? Finché è aperto tutto può succedere Zaccagni'

(Di domenica 29 gennaio 2023) Igli, direttore sportivo della, ha parlato a Dazn prima della partita con la Fiorentina: "Non la vedo come occasione unica,...

Claudio Lotito chiude il mercato di gennaio della: "Bisogna preservare l'equilibrio di questo spogliatoio unito e compatto"e Lotito non ritengono d'aiuto il jolly offensivo a livello tattico, non vogliono turbare la serenità d'Immobile e ...Ultime notizie di calciomercato che riguardano lae il possibile nuovo acquisto in queste ultime ore di gennaio. Il dspuò regalare a Sarri un colpo dall' Eintracht Francoforte , prossima squadra avversaria in Champions League del Napoli . ...

Lazio, Tare: "Mercato Finché è aperto, tutto può succedere" DAZN

Peruzzi e l’addio alla Lazio: “Ecco la verità. Con Lotito e Tare..." Corriere dello Sport

Tare: "Lazio in Champions Quale miracolo, è il nostro obiettivo". Sarri: "Altri sono più attrezzati" La Gazzetta dello Sport

Lazio, Tare ribadisce: "Champions è l'obiettivo. Con Sarri..." Corriere dello Sport

Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo per l'attacco: Tare ci pensa Lazio News 24

Il presidente biancoceleste spiega le possibili mosse biancocelesti durante il mercato di gennaio e sottolinea il ...Il presidente della Lazio Claudio Lotito si è detto soddisfatto della rosa ha disposizione del mister chiudendo di fatto il mercato invernale ...