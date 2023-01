Lazio | Sarri | «L’importante era non perdere Ho visto bei segnali»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 gennaio 2023) Maurizio, allenatore della, ha parlato dopo il pareggio con la Fiorentina: le dichiarazioni del tecnico Maurizioai microfoni di Dazn ha così parlato dopo-Fiorentina. PAREGGIO – «La nostra linea difensiva oggi ha fatto molto bene, abbiamo spesso concesso poco nonostante fossimo bassi. Eravamo meno lucidi e meno brillanti, abbiamo perso palloni subito dopo averli conquistati. Stavamo meno bene rispetto alle ultime partite ma sono contento del sacrificio, hobei». DIFFICOLTA’ – «Era dura rialzarsi se non cercando di correre subito con Felipe Anderson che c’era lo spazio. Ma non avevamo le energie del Milan. Noi abbiamo giocato martedì, la Fiorentina sabato. Ma qualche partita in cui sei meno brillante capita, questa partita non dovevamo ...