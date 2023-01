Lazio | Lotito ha deciso e non spende | 'Ci sono equilibri da non toccare'

Claudiochiude il mercato di gennaio della: "Bisogna preservare l'equilibrio di questo spogliatoio unito e compatto" Tare enon ritengono d'aiuto il jolly offensivo a livello tattico, non ...Intervistato da Il Messaggero, il presidente biancoceleste Claudioha riferito che il mercato di gennaio non riserverà grandi colpi in casa: la squadra è forte e competitiva, non c'è bisogno di fare acquisti con il rischio di intaccare la coesione del ...

Lazio, Lotito chiude a nuovi arrivi: "Gruppo forte e competitivo in ogni settore di campo" TUTTO mercato WEB

Il cordoglio di Lotito e della Lazio per la scomparsa di Carlo Tavecchio Cittaceleste.it

Lazio, il cordoglio di Lotito e della società per Carlo Tavecchio Lazio News 24

LOTITO: "TAVECCHIO ALLEATO PREZIOSO E LEALE IN TANTE BATTAGLIE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Dopo tutta una serie di attente valutazioni, abbiamo deciso che non c’è bisogno di intervenire sul mercato in questa sessione di gennaio. Nelle ultime ore si è parlato molto di alcuni movimenti in cas ...Si è parlato molto delle necessità di rinforzare la rosa della Lazio. Molto si è detto riguardo il possibile arrivo di un vice-Immobile, Lotito fa chiarezza.