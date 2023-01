Lazio | le pagelle di CM | Casale trova la prima gioia | Milinkovic non è il solito Ritorno positivo per Immobile

(Di domenica 29 gennaio 2023)-Fiorentina: 1-1 Provedel 6.5: Reattivo su Jovic al 28’: fino a quel momento il portiere era stato spettatore non pagante, non er...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2022/23:- Fiorentina Ledei protagonisti del match trae Fiorentina, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. VOTI:(4 - 3 - 3): Provedel 7; Marusic 6, ...

PROVEDEL 6: Gonzalez tira forte e in modo preciso, un siluro che si infila quasi all’incrocio. Tiro imparabile. Tutta un’altra cosa rispetto alla conclusione di Jovic nel primo ...Lazio-Fiorentina: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI e i GOL del match valevole per la ventesima giornata della Serie A 2022/2023 ...