Lazio | Immobile contro i medici | ha scelto lui in vista della Fiorentina

Leggi su rompipallone

(Di domenica 29 gennaio 2023) Alle 18:00 di questa domenica di Serie A andrà in scena la sfida tra: i biancocelesti proveranno a portare a casa i 3 punti, per rimanere sulla scia dell’Inter e approfittaresconfitta del Milan. La formazione di Maurizio Sarri, dopo aver subito due rimonte a inizio 2023, è reduce da due vittorie consecutiveSassuolo e Milan e sognare la qualificazione in Champions League è possibile. Convocatiin panchina! A solo due settimane dalla lesione di primo grado al flessore destro rimediatail Sassuolo, Ciroha fatto di tutto per tornare per la sfida odierna.Dopo la risonanza di ieri, ...