Lazio-Fiorentina | un punto ciascuno non va bene a nessuno

(Di domenica 29 gennaio 2023) – Eccola qui, lache segna per prima e si accontenta, tanto si sente superiore alla. Un gol di Casale all’8’ minuto, una rapina di rapidità e destrezza e precisione, un gran gol. Poi, la solitache non ce la fa, non ha la forza, di provare a raddoppiare, pur essendo evidente che il gol ha spezzato le gambe ai viola. Ma i viola si riprendono sùbito, reagiscono, attaccano, comandano il gioco, anche se non indovinano un tiro nella portineria di Provedel, sempre pronto, sempre attento. Ma oggi, nel primo tempo, non serviva un Provedel, bastava la portiera del condominio dove vivo, seduta a chiacchierare con le amiche. Già, perché nel primo tempo, ma solo nel primo tempo, i viola non hanno fatto un decente tiro verso la porta laziale. Hanno dominato il centrocampo, poi il nulla, palle perse o agguantate senza fatica ...

Niccolò Casale , difensore della Lazio, ha parlato a Dazn dopo il pari con la Fiorentina: 'E' stato molto emozionante segnare, anche se rimane il rammarico di non aver vinto. E' stata comunque una bella serata, lo aspettavo da tanto

E' terminata 1-1 all'Olimpico di Roma la sfida tra Lazio e Fiorentina, valida per il 20° turno del campionato di calcio di Serie A 2022-2023. Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, nella conferenza stampa post partita contro la Lazio, ha parlato anche dei prossimi impegni dei viola, primo dei quali il match valido per i quarti