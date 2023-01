Lazio-Fiorentina | Sarri | “Abbiamo lottato fino alla fine”

(Di domenica 29 gennaio 2023) (Adnkronos) – “La squadra ha sofferto e”. L’allenatore dellaMauriziocommenta così il pareggio per 1-1 con la. “Ci sono stati dei buoni segnali. La nostra linea difensiva ha fatto molto bene, siamo finiti spesso a difenderci bassi senza concedere tantissimo in una partita nella quale eravamo meno lucidi nel palleggio e meno brillanti sul piano fisico rispetto a quella di martedì scorso con il Milan. “Non avevamo le energie sotto tutti i punti di vista -aggiungea Dazn-. Ci può stare, noigiocato martedì, mentre lasabato però qualche partita meno brillante in un campionato ci può stare e l’importante è non perderle. La squadra ha però giocato ...

Parola di Maurizio Sarri, allenatore della, nella conferenza stampa dopo il pareggio contro laall'Olimpico. "Negli ultimi 25 minuti pensavo potessimo vincere, e anche perdere - ha ..., Sarri: ' Sarri poi parla delle sue preoccupazioni, o meglio di cose che non lo preoccupano più di tanto. Come l'aspetto fisico: 'Se su quell'aspetto sono preoccupato io, gli altri ...

La Fiorentina sfiora il colpo all'Olimpico: 1-1 con la Lazio, Sarri aggancia Atalanta e Milan Calciomercato.com

Lazio-Fiorentina: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Lazio, Sarri: "Poca energia e meno brillanti, ma buona reazione" - Sportmediaset Sport Mediaset

Lazio-Fiorentina, Sarri: "Traguardo Champions Ci sono squadre più attrezzate" Sky Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La Lazio pareggia 1-1 con la Fiorentina. Regolare il gol di Casale, non c'è fuorigioco di Milinkovic. Ok la simulazione per la Fiorentina con Saponara giù in area. Da capire ...