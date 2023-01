Lazio-Fiorentina | Sarri | “Abbiamo lottato fino alla fine”

(Di domenica 29 gennaio 2023) (Adnkronos) – “La squadra ha sofferto e”. L’allenatore dellaMauriziocommenta così il pareggio per 1-1 con la. “Ci sono stati dei buoni segnali. La nostra linea difensiva ha fatto molto bene, siamo finiti spesso a difenderci bassi senza concedere tantissimo in una partita nella quale eravamo meno lucidi nel palleggio e meno brillanti sul piano fisico rispetto a quella di martedì scorso con il Milan. “Non avevamo le energie sotto tutti i punti di vista -aggiungea Dazn-. Ci può stare, noigiocato martedì, mentre lasabato però qualche partita meno brillante in un campionato ci può stare e l’importante è non perderle. La squadra ha però giocato ...

Nico Gonzalez ha risposto al vantaggio di Casale e laè riuscita così a pareggiare in casa della. Una gara che ha lasciato soddisfatto Vincenzo Italiano . Il tecnico viola ha parlato così ai microfoni di Dazn : "Questa è stata una ...Il tecnico dellaMaurizio Sarri ha commentato a Dazn il pareggio contro la: "La nostra linea difensiva ha fatto molto bene, siamo finiti spesso a difenderci bassi senza concedere tantissimo in una ...

Lazio-Fiorentina: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Lazio, Sarri: "Poca energia e meno brillanti, ma buona reazione" - Sportmediaset Sport Mediaset

Lazio-Fiorentina, pagelle VN: Nico trascina una Viola finalmente convincente Viola News

La Fiorentina mette i brividi alla Lazio, ma all'Olimpico è 1-1: Sarri aggancia Atalanta e Milan Calciomercato.com

Lazio-Fiorentina, le scelte di Sarri. Rosa quasi al completo per Sarri, che per la sfida ai viola deve rinunciare solo a Gila e Radu. I biancocelesti arrivano dalla strepitosa vittoria per 4-0 contro ...La Lazio pareggia in casa contro la Fiorentina. Questo il commento dopo la partita del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri raccolto da TMW. IMMOBILE – “Mi sembra che sia entrato in maniera discreta, ...