Lazio - Fiorentina | le pagelle | Gonzalez | supergol da 7 Milinkovic 5 | pigro

(Di domenica 29 gennaio 2023) Incolpevole sul gol. Salva due volte su Jovic e alla fine su Saponara, evitando il k.o.

Incolpevole sul gol. Salva due volte su Jovic e alla fine su Saponara, evitando il k.o. Nella gara della 20ª giornata di Serie A, pareggiano per 1 - 1. In gol Casale e Gonzalez.

Nicolò Casale, difensore della Lazio andato a segno nell'1-1 interno contro la Fiorentina, ha parlato in zona mista dopo la partita: "Il momento del gol è stato emozionante ...Scambio tra Nico Gonzalez e Bonvantura, l’argentino dalla lunetta lascia partire un potentissimo destro a giro che non lascia scampo a Provedel. Lazio-Fiorentina, il primo tempo. Per la gara contro la ...