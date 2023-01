Lazio-Fiorentina le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 29 gennaio 2023) . Grossa occasione per i padroni di casa per rosicchiare punti fondamentali in zona Champions. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Lainsegue un sogno chiamato Champions. Dopo le clamorose sconfitte di Milan e Juventus, i biancocelesti possono portarsi in una posizione decisamente favorevole con una Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.