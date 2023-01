Lazio - Fiorentina | i convocati di Sarri | torna Immobile

ROMA - Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro la(ore 18:00) allo stadio Olimpico di Roma. Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel; Difensori: Casale, Fares, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Romagnoli; Centrocampisti: Basic, ...Ciro Immobile, contro il parere dei medici della, oggi si siederà in panchina contro la, ha convinto Sarri Dopo appena 15 giorni dalla lesione di primo grado al flessore destro, Ciro Immobile è già guarito. Ieri, dopo la risonanza e ...

Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni: Nico dal 1' Mandagora si scalda Viola News

Pronostici calcio, Lazio-Fiorentina: biancocelesti ok, ma occhio al Goal: 1.75 La Gazzetta dello Sport

Lazio-Fiorentina, dove vederla Sky o Dazn Corriere dello Sport

Serie A, Lazio-Fiorentina. Sarri 'serve equilibrio, basta cali' Agenzia ANSA

Lazio-Fiorentina, dove vedere la partita in tv: gli orari Sky Sport

Lazio-Fiorentina, le scelte di Sarri. Rosa quasi al completo per Sarri, che per la sfida ai viola deve rinunciare solo a Gila e Radu. I biancocelesti arrivano dalla strepitosa vittoria per 4-0 contro ...Pochi minuti fa, sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Fiorentina di questa sera. Presente Ciro Immobile.