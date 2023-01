Lazio - Fiorentina 1 - 1 | i viola si ritrovano all' Olimpico Un pari che va stretto

(Di domenica 29 gennaio 2023) Squadra di Italiano ben messa in campo contro unadata in grande forma. Al 94' traversa clamorosa di ...

La squadra viola nel secondo tempo ha ritrovato molte delle caratteristiche migliori. A cominciare dal coraggio e la voglia di vincere. Può essere l'inizio di una nuova ripartenza E quel contatto su .Il tecnico dei viola si è detto soddisfatto del pareggio dell'Olimpico: 'Abbiamo proposto ciò che facevamo vedere l'anno ...

La Fiorentina mette i brividi alla Lazio, ma all'Olimpico è 1-1: Sarri aggancia Atalanta e Milan Calciomercato.com

Lazio-Fiorentina: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Lazio, Sarri: "Poca energia e meno brillanti, ma buona reazione" - Sportmediaset Sport Mediaset

Lazio-Fiorentina, pagelle VN: Nico trascina una Viola finalmente convincente Viola News

Dopo il match tra Lazio e Fiorentina, ha parlato in sala stampa il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano. Squadra di personalità all’Olimpico. Come si fa a mandare ...La Lazio in campo non ha portato a casa i tre punti, ma i suoi tifosi sugli spalti vincono sempre. Prima del match contro la Fiorentina pareggiato 1-1, la gente biancoceleste si è esibita ...