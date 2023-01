LAZIO-FIORENTINA 1-1 Casale | Niko Gonzalez

(Di domenica 29 gennaio 2023) Lasfida laallo Stadio Olimpico nella 20a giornata di Serie A. I viola dominano il gioco e sfiorano la vittoria con il pallone al 93? che finisce sulla traversa dopo la deviazione sottoporta in acrobazia di Milenkovic. In vantaggio ci va però laconsugli sviluppi di un corner, raggiunta nella ripresa da una perla di Nico. Nel mezzo occasioni per Barak e Jovic su cui Provedel è decisivo, così come nel finale su un sinistro di Saponara. MATCH CENTER Photogallery Fonte articolo e foto: www.acf.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

