Lazio-Fiorentina 1-1 | a Casale risponde Nico Gonzalez

(Di domenica 29 gennaio 2023) Lamanca l'opportunità di agganciare il secondo posto in classifica fermandosi sul pari con la. Dopo 8 minuti si sblocca la partita col gol di. A inizio ripresa il pareggio è dicon un bel mancino. Immobile torna in campo nel finale (e sfiora il gol). Clamorosa traversa viola con Milenkovic nel recupero.a quota 38 punti come Atalanta e Milan,a 2420^ Giornata: Bologna-Spezia 2-0, Lecce-Salernitana 1-2, Empoli-Torino 2-2, Cremonese-Inter 1-2, Atalanta-Sampdoria 2-0, Milan-Sassuolo 2-5, Juventus-Monza 0-2,1-1, ore 20.45 Napoli-Roma, lunedì 30 gennaio ore 20.45 Udinese-Verona.Classifica: Napoli 50, Inter 40, Milan, Atalanta,38, Roma 37, ...

Lazio-Fiorentina, le scelte di Sarri. Rosa quasi al completo per Sarri, che per la sfida ai viola deve rinunciare solo a Gila e Radu. I biancocelesti arrivano dalla strepitosa vittoria per 4-0 contro ...Lazio-Fiorentina, il primo tempo. Per la gara contro la viola Sarri deve ancora fare a meno di Immobile. Sugli sviluppi di un corner calciato da Luis Alberto, Casale vince il duello con Milenkovic e c ...