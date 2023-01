Lazio-Fiorentina 1-1 | a Casale risponde Nico Gonzalez

(Di domenica 29 gennaio 2023) Lamanca l'opportunità di agganciare il secondo posto in classifica fermandosi sul pari con la. Dopo 8 minuti si sblocca la partita col gol di. A inizio ripresa il pareggio è dicon un bel mancino. Immobile torna in campo nel finale (e sfiora il gol). Clamorosa traversa viola con Milenkovic nel recupero.a quota 38 punti come Atalanta e Milan,a 2420^ Giornata: Bologna-Spezia 2-0, Lecce-Salernitana 1-2, Empoli-Torino 2-2, Cremonese-Inter 1-2, Atalanta-Sampdoria 2-0, Milan-Sassuolo 2-5, Juventus-Monza 0-2,1-1, ore 20.45 Napoli-Roma, lunedì 30 gennaio ore 20.45 Udinese-Verona.Classifica: Napoli 50, Inter 40, Milan, Atalanta,38, Roma 37, ...

Si continua poi mercoledì 1 febbraio: Lazio - Torino è in programma alle ore 18:00 e vedrà in ... Si chiude, poi, il 2 febbraio con Juventus -. In questo caso diretta su canale 5 con ... L'esterno offensivo argentino - per lungo tempo corteggiato dal Leicester, pronto ad investire una cifra superiore ai 30 milioni - ha siglato la rete del pareggio nel match contro la Lazio.

