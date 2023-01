Lazio col brivido | la Fiorentina rinasce ma si ferma sulla traversa | è 1-1 all’Olimpico

Leggi su sportface

(Di domenica 29 gennaio 2023) La, per l’ennesima volta in stagione, perde punti da situazione di vantaggio. Stavolta però l’1-1 casalingo contro lasembra avere tutto l’aspetto di un punto da tenersi stretto. Apre Casale, risponde Nico Gonzalez. Ma la svolta della partita è quella che poteva esserci e non c’è stata nel recupero con ladi Milenkovic sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Lasale a 38 punti, a -2 dall’Inter. Laè a quota 24, fin troppo distante dalle posizioni che contano. Ma per Italiano arriva una prestazione incoraggiante che scaccia via il fantasma della crisi. Nessuno ha segnato più gol dellanella prima mezz’ora in stagione. E soprattutto nessuno ha infilato Provedel in avvio di gara. Le conferme arrivano all’8?: calcio d’angolo di Luis Alberto, ...