Lazio | Casale | «Contento per il gol | ma se non si vince c’è rammarico»

(Di domenica 29 gennaio 2023) Nicolò, difensore della, ha parlato dopo il pareggio casalingo contro la Fiorentina: le dichiarazioni Nicolòha parlato a DAZN dopo-Fiorentina. LE PAROLE – «E’ stato molto emozionante fare gol ma quando non arriva la vittoria rimane un po’ di. Sonoperché lo aspettavo da tanto tempo, è stata una bella serata nonostante non sia arrivata la vittoria. E’ stato molto difficile entrare nei meccanismi del mister perché arrivo dal Verona dove si gioca uomo contro uomo, ora gioco di reparto. Ho dovuto fare mie le sue richieste, il mister mi ha dato tempo, io ci ho messo tanto impegno e credo che i risultati si vedono». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Nico Gonzalez ha risposto al vantaggio die la Fiorentina è riuscita così a pareggiare in casa della. Una gara che ha lasciato soddisfatto Vincenzo Italiano . Il tecnico viola ha parlato così ai microfoni di Dazn : "Questa è ...Gonzalez risponde aLanon va oltre al pareggio per 1 - 1 in casa contro la Fiorentina e manca l'aggancio all'Inter al secondo posto in classifica. Dopo 8 minuti si sblocca la partita con il gol ...

Lazio-Fiorentina 1-1, rivivi la diretta: gol Casale, poi Nico Gonzalez Corriere dello Sport

Le pagelle della Lazio - La prima volta di Casale, Milinkovic-Savic a due volti. Pedro marginale TUTTO mercato WEB

Casale trova il primo gol con Lazio: è il primo in assoluto in Serie A Cittaceleste.it

Lazio, emozione Casale: "Bello il gol, ma volevo vincere. La Champions..." Corriere dello Sport

Lazio, Casale: “Adesso bisogna trovare continuità. Su Romagnoli…” Cittaceleste.it

La Lazio pareggia in casa contro la Fiorentina. Questo il commento dopo la partita del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri raccolto da TMW. IMMOBILE – “Mi sembra che sia entrato in maniera discreta, ...Lazio-Fiorentina, il primo tempo. Per la gara contro la viola Sarri deve ancora fare a meno di Immobile. Sugli sviluppi di un corner calciato da Luis Alberto, Casale vince il duello con Milenkovic e ...