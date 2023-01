Lavoro | De Luca | ' da Valditara proposta sgangherata'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023) Roma, 29, gen. (Adnkronos) - Ladi differenziare gli stipendi degli insegnanti su base regionale "è francamente, priva di significato, un'altra battuta puramente propagandistica. Dobbiamo aumentare almeno di un terzo gli stipendi degli insegnanti e del personale scolastico perché sono vergognosamente bassi". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ospite a 'Che tempo che fa' su Raitre. "A Milano -ha aggiunto- c'è un costo della vita che è superiore a una regione del Sud, bene: già in una regione il costo della vita tra provincia e provincia è completamente diverso, poi si pone il problema per tutti i dipendenti pubblici ma anche privati. È vero che c'è un costo della vita che è più alto, ma la ricchezza che c'è al nord non c'è al sud. Dopo di che in una famiglia del nord magari ...