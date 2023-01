Lavori domestici e sesso | ecco dove sbagliamo quasi tutti

Leggi su amica

(Di domenica 29 gennaio 2023) Getty Images All’apparenzahanno poco in comune. In realtà le faccende di casa possono condizionare la vita sessuale sia in meglio che in peggio. A dirlo è la scienza: secondo uno studio pubblicato su Archives of Sexual Behavior, le donne che si occupano da sole della casa percepiscono il partner come dipendente da loro e questo riduce il desiderio sessuale nei suoi confronti. La ricerca in questione, condotta dal Dipartimento di Scienze Psicologiche della Swinburne University of Technology in Australia, ha analizzato le risposte di 299 donne di età compresa tra i 18 e i 39 anni attraverso un questionario online che ha misurato la correlazione tra ripartizione del lavoro domestico e livello del desiderio sessuale. Risultato: più uno sale, più l’altro scende....