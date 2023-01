L’asilo degli orrori scoperto grazie alle stagiste | i racconti shock | la gara tra maestre a chi colpiva i bambini

Leggi su open.online

(Di domenica 29 gennaio 2023) Emergono nuovi dettagli nell’inchiesta sulledelnido privato a Vanzago, nel Milanese, dove diciassettesarebbero stati costretti a subire maltrattamenti. L’indagine è nataalla denuncia di alcune studentesse dell’istituto professionale Puercher-Olivetti di Rho che svolgevano uno stage nella scuola in questione. Al centro dell’inchiesta ci sono 5e la titolare del. Una struttura che a vederla da fuori potrebbe sembrare come tante altre. Il profilo Facebook mostra iimpegnati e divertiti nelle classiche attività ludiche previste nelle scuole dell’infanzia. In realtà sarebbe stato solo un «inganno» ai genitori. «Notavamo che facevano fare i lavoretti aigiusto il tempo di fare la foto da ...