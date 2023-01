L’AlbinoLeffe si blocca in casa | il Piacenza strappa l’1-1 allo Stadium

Leggi su bergamonews

(Di domenica 29 gennaio 2023) Zanica. Dopo due vittorie nelle prime due uscite,incappa nel primo stop interno del 2023:ilpenultimo in classifica porta via un punto. Decimo pari stagionale per i blucelesti, che muovono la classifica dopo il ko di Vicenza della scorsa giornata. Senza Brentan (squalificato) a gestire i ritmi, il centrocampo vede Piccoli nel ruolo di regista, unica sorpresa di formazione. L’inizio è più che positivo, visto che Zoma e Cocco dialogano dentro l’area con il primo che da buona posizione non trova la porta. Il pericolo però è dietro l’angolo e alla prima sortita ilpassa: Munari sfonda a destra e serve al centro Cesarini, che chiude un facile tap-in. Cocco e Manconi tentano di suonare la carica e i risultati sono immediati: su azione da corner al 17’ Miculi ...