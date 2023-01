La tutina di Chiara Nasti non mente | social in tilt

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ladiancora una volta è risultata la protagonista indiscussa. In un fisico del genere dettagli simili si notano tanto.è una delle influencer dall’aspetto più sensazionale. Coloro che hanno avuto la fortuna di vederla dal vivo si sono meravigliati subito. Delle personalità così non possono che abbellire le piattaforme in cui posano. InstagramE questo è decisail caso che meglio le si addice. Foto dopo foto il pubblico ha imparato ad apprezzarla. O meglio ancora a venerarla. La definizione di Dea nei suoi confronti è totalcalzante. Tutte le persone che la seguono non fanno altro che sottolineare il suo aspetto. Del resto è questo l’aspetto principale di ogni sua foto. E non è un caso il fatto che i commenti facciano tutti ...