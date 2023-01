La Ternana Femminile impegnata a San Marino | Melillo | “Avversario temibile | serve mantenere alta la concentrazione”

(Di domenica 29 gennaio 2023) Il pensiero dell’allenatore della, Fabio, fa il punto della situazione alla vigilia della trasferta di San. Mister, qual’è la situazione generale delle tue ragazze? “Le ragazze stanno bene, abbiamo avuto qualche acciacco in settimana ma è tutto rientrato, lavorando adeguatamente sulla prevenzione, aspetto fondamentale soprattutto in questa fase del campionato”. Cosa ti aspetti da questa trasferta? “Una gara molto complicata. Il Sanin casa ha ottenuto risultati importanti, gioca bene palla a terra, ha una allenatrice propositiva, come lo era da grande calciatrice quale è stata. Dal canto nostro abbiamo voglia di rimanere in alto e questo turno è favorevole alle prime tranne che per il confronto diretto tra Chievo e Cesena, le altre partono favorite”. Quali sono ...

... Lazio 35, Napoli 33,32, Chievo 32, Cittadella 32, Cesena 29, Brescia 24, Verona 23, ... BRESCIA - TRENTO CALCIO1 - 0 Rete : 14' Brayda BRESCIA : Lugli, Ghisi, Viscardi, Brayda (......00 Modena - Cosenza 2 - 0 14:00 Parma - Perugia 2 - 0 14:00 Reggina -2 - 1 14:00 SPAL - ...00 JB Monferrato - Stella Azzurra 65 - 74 VOLLEY - SERIE A120:00 Conegliano - Vallefoglia 3 ...

La Ternana Femminile impegnata a San Marino, Melillo: “Avversario ... Ternana Calcio

Femminile: ancora un ko per la San Marino Academy, la Ternana ... San Marino Rtv

Calcio Femminile - Per le ragazze di Melillo trasferta a San Marino TernanaNews

Ternana Femminile-ACF Brescia Femminile 3-0, le rossoverdi ... Ternana Calcio

Settore Femminile: gli impegni del weekend, la prima squadra gioca ... Ternana Calcio

Le rossoverdi in campo domenica per provare a dare l’assalto al primo posto, ormai ad un passo dopo la prova col Brescia La Ternana Women di Fabio Melillo, dopo la splendida prestazione casalinga cont ...Si parladi cessioni di quote azionarie in pacchetti del 5 per cento Come la deflagrazione di una bomba, così le dichirazioni del presidente della Ternana calcio Stefano Bandecchi , scavano una voragin ...