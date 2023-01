La sua ambizione sta rovinando il nostro rapporto

Leggi su dilei

(Di domenica 29 gennaio 2023) Convivo da tre anni con il mio compagno, dopo due di fidanzamento. Lui è sempre stato ambizioso, e questo finora l’ho visto come un pregio, che spingeva anche me un po’ più in là rispetto a dove per mia natura sarei arrivata io. Ma devo dire che alla lunga ora questo mi sta snervando. Mi sembra che lui non sia mai contento di quello che ha/abbiamo. Lui lavora in proprio, vorrebbe che mi mettessi in proprio anche io (che invece sono dipendente) perché secondo lui non sono pagata abbastanza. Faccio un esempio: se dobbiamo comprare un televisore nuovo, o la macchina del caffè, o il cellulare, lui punta sempre all’ultimo modello e al top di gamma. Abbiamo vissuto due anni in affitto, poi siccome lui ha avuto in fase covid delle difficoltà lavorative che si sono tradotte in “bisogna tirare un po’ la cinghia”, mia sorella si è offerta di prestarci la casa dove viveva prima di sposarsi (non ...