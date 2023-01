"La spirale di morte in Medioriente chiude i pochi spiragli di fiducia"

Leggi su agi

(Di domenica 29 gennaio 2023) AGI - "Con grande dolore apprendo le notizie che giungono dalla Terra Santa, in particolare delladi 10 palestinesi, tra cui una donna, uccisi durante azioni militari israeliane antiterrorismo in Palestina e di quanto accaduto vicino a Gerusalemme venerdì sera quando 7 ebrei israeliani sono stati uccisi da un palestinese e tre sono stati feriti all'uscita della sinagoga". Così Papa Francesco dopo l'Angelus, dopo gli attacchi di Gerusalemme. "Ladiche aumenta di giorno in giorno non fa altro chere idiche ci sono tra i due popoli. Dall'inizio dell'anno - sottolinea il Pontefice - decine di palestinesi sono rimasti uccisi negli scontri a fuoco con l'esercito israeliano. Faccio appello ai due governi e alla comunità ...