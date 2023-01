La Skoda Enyaq iV RS sa come sorprenderti

Leggi su gqitalia

(Di domenica 29 gennaio 2023) LaiV RS è una di quelle auto che sa sorprendere, andando oltre le aspettative di chi si mette al volante per la prima volta. Ma prima di spiegarvi perché, ecco la sua carta di identità. Con 4,65 metri di lunghezza si posizionacrossover medio grande, senza dubbio perfetta per le esigenze di una famiglia di quattro persone, grazie anche al bagagliaio che dispone di ben 585 litri. La versione RS è quella top di gamma e all'interno sfoggia sedili ad alto contenimento con appoggiatesta integrati, volante e pedaliera sportivi e rivestimenti in pelle scamosciata sintetica. Parlando di tecnica, i due motori elettrici che hanno una potenza totale di 299 CV e la trazione integrale. La velocità massima è limitata elettronicamente a 180 km/h, mentre per scattare da 0 a 100 km/h servono 6,5 secondi. Sono numeri molto interessanti ...