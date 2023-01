La sculacciata erotica | sempre più popolare tra le coppie in Italia

Leggi su moltouomo

(Di domenica 29 gennaio 2023) Cari maschietti e care femminucce (lo so che mi leggete anche voi), oggi parliamo della, esatto, quella fantasia che sta diventandopiù praticata in, anche perché in quanto influenza da libri e film della serie “Cinquanta Sfumature di…”. Ci sono molti modi per incorporare lanella vostra vita sessuale, ad esempio come preliminari leggeri e giocosi, oppure sessioni più intense e appassionate. È importante comunicare con il proprio partner cosa si desidera e cosa no, ve ne parlavo già in un altro articolo, per evitare situazioni spiacevoli. La, considerata una pratica SM soft, può essere un modo per esplorare la propria sessualità in modi nuovi ed eccitanti, e può anche avvicinare leconsentendo loro ...