(Di domenica 29 gennaio 2023) “La frode, nell’ambito della, può danneggiare i pazienti, distorcere le evidenze, determinare uno spreco di risorse economiche e danneggiare la fiducia riposta nella scienza”, dice Fiona Godlee, direttrice del British Medical Journal (Bmj). Nel panorama scientifico odierno ci troviamo a dover sviluppare un senso critico nei confronti di ciò che leggiamo, senza abbracciare ottusamente quel che ci viene proposto come vero. Nel corso degli ultimi anni è cresciuta l’attenzione nei confronti delindotto da articoli scientifici fraudolenti pubblicati su riviste di noto spessore. Questo pone l’accento sulla veridicità e sulla bontà di una metodologia di pubblicazione che risulta ormai desueta e macchiata dagli abusi e dagli interessi. L’interrogativo cade su come si sia logorata a tal punto l’integrità morale di ...

...ministero della, per carpire i segreti che si celano nelle fredde acque dell'Antartide. 'La nave è alla sua quarta missione antartica da quando è stata acquisita dalla comunità...Si tratta di un fenomeno affatto sconosciuto alla comunità. Per comprenderlo meglio è ... Ma c'è di più perché la rotazione del nucleo non sarebbe costante: come ha dimostrato una...

La ricerca scientifica e il publishing a tutti i costi. Contro falsi studi e frodi, ho avviato una rivista Il Fatto Quotidiano

Bandi di ricerca finalizzata, D'Alfonso, Regione Abruzzo esclusa Agenzia ANSA

Borse di studio per un “ricercatore“ LA NAZIONE

Airc disegna la road map della ricerca sul cancro con oltre 137 milioni di euro per 6 mila scienziati SanremoNews.it

REGIONE NON CERTIFICA, PERSI 3-4 MILIONI PER RICERCA. D'ALFONSO, "SCIATTERIA E DISTRAZIONE" | Ultime ... Abruzzoweb.it

Essere a bordo della rompighiaccio Laura Bassi che proprio in questi giorni sta solcando le acque lungo la costa dell’Antartide per scoprire in che modo il mare più a sud del mondo può offrire rispost ...E' servito un intervento massicco di vigili del fuoco e automezzi per spegnere il rogo nel quartiere marina di Catatanzaro ...