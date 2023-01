La Primavera ospita il Pordenone | U16 e U15 sfidano l’Atalanta

Leggi su seriea24

(Di domenica 29 gennaio 2023) Impegno tra le mura amiche per la SPALdi mister Vito Grieco che attende ilal Centro Sportivo “G.B. Fabbri”. La sfida contro i neroverdi è valida per la prima giornata del girone di ritorno del Campionato2 2022/2023. Trasferta in Sardegna, invece, per l’Under 18 di mister Massimo Pedriali che, dopo aver difeso il primo posto in classifica nell’ultimo match contro il Milan, fa visita al Cagliari nel match della 14° giornata del Campionato Nazionale Under 18. Sfida fuori casa anche per la formazione Under 17 di mister Filippo Pensalfini, attesa dai granata del Cittadella, mentre al “G.B. Fabbri” saranno di scena l’Under 16 di mister Michele Troiano e l’Under 15 di mister Massimiliano De Gregorio, impegnate in un doppio confronto contro. Questo il programma del ...