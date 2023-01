La poesia come viaggio per conoscere noi stessi. Ecco le "Parole Empatiche" di Mariangela Cutrone

Fare gelati è un'arte, a patto chein tutte le arti, si utilizzi la materia prima giusta, che non si cerchino scorciatoie, che si ... E'e genio: lo era per i grandi artisti del rinascimento, ......dedicato allache apre "La tregua" di Primo Levi, anche le installazioni realizzate dai ragazzi. Una grande ciminiera, un binario, una serie di valigie accatastate. Sul pavimento,...

La poesia come viaggio per conoscere noi stessi. Ecco le "Parole ... ilGiornale.it

Servillo, il teatro come spazio di verità «Per ridare voce a poesia e ... ilgazzettino.it

Amore intransigente. La tradizione di Jericho Brown | Alessandro ... doppiozero

“La poesia è un miracolo – e io mi annoio presto”. Charles Simic parla Pangea.news

Testimonianze della Shoah: la poesia come resistenza – OAR ... Ordine degli Architetti di Roma

Una raccolta di trentacinque poesie, brevi ma intensissime, con un unico filo conduttore: raccontare una semplice emozione. Un testo trasversale quello de "Le parole empatiche" che insegna come ...Si allunga l’elenco delle persone che hanno raggiunto e, in questo caso, superato il secolo di vita. Ieri, nella casa residenza per anziani ‘Jus Pascendi’ di Conselice di cui è ospite, a raggiungere i ...