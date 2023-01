La Liga Santander | Celta – Athletic | Vincono urgentemente | anteprima | analisi | previsione e pronostico

Leggi su justcalcio

(Di domenica 29 gennaio 2023) 2023-01-29 02:33:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica:sono destinati a vincere. I galiziani, per uscire dai posti retrocessione in cui sono caduti provvisoriamente dopo il trionfo di ieri di Cadice. I Bilbaons, appesantiti dal non aver vinto nelle ultime quattro partite di campionato, hanno bisogno anche di sommare i tre punti per agganciarsi nuovamente alle posizioni europee. Questi argomenti prevedono un gioco senza speculazioni. Come arriva il? Ilaffronta la partita contro l’con l’urgenza di vincere. I galiziani nona Balados dallo scorso 2 ottobre -129 giorni- Per cercare la vittoria Carlos Carvalhal potrebbe presentare diverse novità negli undici e nel sorteggio. ...