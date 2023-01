La lezione di Djokovic | è attraverso la fatica che i sogni si realizzano

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 29 gennaio 2023) “I campioni non si costruiscono in palestra. Si plasmano dall’interno, partendo da qualcosa che hanno nel profondo: un desiderio, un sogno, una visione. Devono avere resistenza fino all’ultimo minuto, devono essere un po’ più veloci, devono avere l’abilità e la volontà. Ma la volontà deve essere più forte dell’abilità.” Vengono buone da citare le parole di Muhammad Alì per raccontare l’epopea di Novak. Non a caso, poche ora fa, nel discorso di premiazione per il decimo Australian Open (e 22°Slam in bacheca) vinto, il serbo si è augurato di essere un’ispirazione per i bimbi, affinché lottino nel credere nei loro, per quanto difficili adesso possano sembrare. Bambino in una Belgrado martoriata dalla guerra, è diventato tennista senza federazioni o sponsor che potessero aiutarlo e senza essere dotato di particolare talento (se con questa ...