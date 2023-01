... Arthur Menrath e Michel Mugot (fagotti), Patrick Peignier ePauvert (corni), Matthias ... 'La': atto unico di Eugène Ionesco con Gianni Oliveri, Federica Siri, Antilia Molinari. Aiuto ...... come ricorda lo storicoForgacs, gli etiopi non venivano considerati neri ma discendenti da razza semitica o bianca; o, nelle parole dell'antropologo Aldobrandino Mochi in unadata a ...

La lezione di David Crosby | il manifesto Il Manifesto

La lezione di Lindsay Kemp, l'”artista totale” che conquistò David Bowie e che ha ancora tanto… Il Fatto Quotidiano

Un anno senza David Sassoli: un libro raccoglie i suoi discorsi e la lezione di ottimismo e di speranza Tecnica della Scuola

Dalla Meloni un omaggio commosso a David Sassoli: «Tenace e perbene». Il Pd "ringrazia" Secolo d'Italia

LA LEZIONE DI STORIA E LE DOMANDE DI SAUL FRIEDLäNDER GLI STATI GENERALI

Il colosso guidato da David Solomon corre ai ripari per tutelare gli utili. Il braccio di gestione patrimoniale di Goldman Sachs è pronto infatti a ridurre i 59 miliardi di investimenti alternativi ch ...Un fiore reciso fra le mani, le crinoline bianche, le piume a ventaglio, gli occhi truccati da teatro e le lacrime di sangue. Ma anche le tutine di lurex come seconda pelle o la raffinata gorgiera (il ...